Производителям шоколада нужно беспокоиться не только о высокой цене какао, но и об инфляции на других этапах своего производственного процесса.

В США цена на какао, которое является ключевым ингредиентом шоколада, резко выросла за последний год, а пошлины на импорт будут удерживать ее на высоком уровне. Об этом сообщает The Guardian.

Уточняется, что цена шоколадных конфет росла в течение последнего года, в основном из-за резкого роста стоимости какао. В 2023 году фермеры в Западной Африке, где собирается 70% мирового урожая какао, начали бороться с кризисами, связанными с климатом.

По оценкам, дефицит какао составляет более 400 тысяч тонн, что значительно увеличило цену на продукт за последние несколько лет. В 2024 году цена за него достигла пика - более чем 12 000 долларов, что привело к резкому росту цен на шоколад по всему миру.

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В издании уточнили, что крупнейший производитель шоколада в США Hershey поднял цены на свои изделия и с трудом удерживал потребительский спрос. В 2024 году компания получила худшую прибыль за последние семь лет.

С введением президентом США Дональдом Трампом новых тарифов, цена на шоколад, по прогнозам, вырастет еще больше. Как пишут журналисты, Йельская бюджетная лаборатория оценивает, что средний рост цен на все товары составит 3%, и цены на шоколад не станут исключением.

Это поясняется тем, что растение какао можно выращивать только в тропическом климате. В США он есть только в двух местах: Гавайи и Пуэрто-Рико. Это означает, что подавляющее большинство какао бобов, потребляемого в США, импортируется.

"Соединенные Штаты производят 100 тонн какао в год. Мы используем около 120 тонн какао в год, и Dandelion считается очень, очень маленьким производителем. Нет никаких шансов, что США смогут производить столько какао, сколько нам действительно нужно", - сказал совладелец Dandelion Chocolate в Сан-Франциско Грег Д'Алесандре.

По данным издания, производителям шоколада, как крупным, так и мелким, нужно беспокоиться не только о высокой цене какао, но и об инфляции на других этапах своего производственного процесса.

Паника производителей из-за пошлин Трампа

Как писал УНИАН, В США производители продуктов выразили озабоченность из-за решения президента США Дональда Трампа ввести пошлины. PepsiCo, Conagra, J M Smucker и другие просят Трампа исключить из списка товаров, облагаемых пошлинами, ингредиенты, которые недоступные внутри страны, для защиты производителей.

Американские фермеры тоже с яростью отреагировали на пошлины Трампа. По их прогнозам, торговая война поставит под угрозу экспорт и нанесет урон сельскому хозяйству.

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