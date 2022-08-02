Также телевидение Китая показало кадры начала учений армии КНР возле Тайваня.

Председатель КНР Си Цзиньпин лично прокомментировал визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Си Цзиньпина цитируют китайские СМИ.

"Визит Пелоси на Тайвань является еще одной демонстрацией нецивилизованной кампании империалистов. Мы продолжаем смотреть на мир широко раскрытыми глазами, чтобы не пропустить ни одной провокации со стороны американских реакционеров", - говорится в заявлении председателя КНР.

Также телевидение Китая показало кадры начала учений армии КНР возле Тайваня.

Напомним, посол КНР в США Цинь Ган также заявил, что Китай разгневан визитом Пелоси.

"Мы собираемся принять все возможные меры для ответа и защиты нашего суверенитета и территориальной целостности, и наш ответ будет очень твердым, сильным и мощным", - сказал китайский посол.

Дипломат отметил, что Пелоси представляет высший эшелон американской власти, поэтому ее визит на Тайвань не может восприниматься как рядовое событие.

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