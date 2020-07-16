Российский фейк: Варшава отреагировала на звонок пранкеров Дуде и предложение "забрать Львов"

Пранкеры шокировали польского лидера, предложив ему "забрать" Львов у Украины.

МИД Польши расценило звонок российских пранкеров «Вована» и «Лексуса» переизбранному президенту Польши Анджею Дуде как попытку поссорить Польшу с Украиной.

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Как сообщает Onet, такое заявление сделал глава польского МИД Яцек Чапутович.

По его оценке, звонок пранкеров был «дезинформационной атакой России», целью которой мог стать раздор между Польшей и Украиной. Об этом свидетельствуют вопросы, которые были заданы Дуде.

При этом Чапутович подчеркнул, что ответы Дуды были корректными, и не привели к дипломатическим недоразумениям с какой-либо страной.

Накануне в сети накануне была опубликована запись разговора Анджея Дуды с российскими пранкерами. Они говорили с польским лидером от имени генсека ООН Антониу Гутерриша.

В ходе диалога Дуда обсуждал с фейковым Гутерришем актуальные проблемы и вопросы внешней политики. В определенный момент пранкер предложил польскому лидеру «забрать» у Украины Львов.

Дуда опешил, но указал, что Львов – это Украина, и никаких дискуссий по этому поводу быть не может.

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