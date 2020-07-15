"Когда вы отберете Львов у Украины?": пранкер из России позвонил президенту Польши

Во время разговора польский президент допустил, что новый коронавирус в его стране могут распространять украинцы.

Пранкер из России выдавал себя за Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в телефонном разговоре с президентом Польши Анджеем Дудой.

Польский лидер более 10 минут беседовал с самозванцем. В его администрации сегодня подтвердили, что разговор с российским пранкером настоящий, - пишет Rzeczpospolita. Издание пишет, что телефонный розыгрыш организовали двое граждан России: Владимир Кузнецов и Алексей Столяров. Жертвами их пранков раньше стали американский конгрессмен Берни Сандерс, британский принц Гарри президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Разговор с Дудой начался с обсуждения его победы во втором туре президентских выборов в Польше. Позже самозваный "Генсек ООН" начал расспрашивать польского лидера о ситуации с коронавирусом в его стране. Дуда заверил, что в Польше не очень много случаев заражения и ситуация под контролем. На вопрос пранкера о том, что является источником распространения вируса сейчас, польский президент ответил: "Это может быть Украина. Потому что у нас много людей из Украины. Но у нас не так много случаев. Поэтому я бы сказал, что ситуация под контролем".

Читайте такжеПольша оплачивает тестирование на коронавирус у работников из Украины

Российский пранкер спросил Дуду о исторических спорах с Россией и о том, почему Варшава "воюет с памятниками".

"У нас продолжается дискуссия об истории с Путиным. Потому что он обвинил нас в начале Второй мировой войны", - сказал польский президент.

"Но ведь Россия тоже сделала большой вклад в победу", - сказал пранкер.

"Да, я хорошо знаю об этом. Но проблема в том, что она также оккупировала нашу страну после Второй мировой войны", - ответил Дуда.

После этого фальшивый "Генсек ООН" обвинил Варшаву в том, что она, как и Киев, "воюет с памятниками".

"Это разное понимание или чтение истории. Потому что русские говорят, что это были дружеские подарки. А мы называем это оккупацией", - пояснил президент Польши.

"Так вы не хотите забирать обратно украинские регионы? Думаю, многие люди поддержат вас", - сказал пранкер.

Читайте такжеПропаганда и манипуляция: Польша отреагировала на скандальную статью Путина о Второй мировой

"Простите? Нет! Это Украина. Об этом в Польше не говорят. Нет. Теперь это территория Украины. Конец. Это не тема политической дискуссии в Польше. Мы о таком не говорим. В Польше нет политических сил с таким предложением", - возразил президент Польши.

После этого российский пранкер пообещал, что позвонит "Владимиру Зеленскому и порадует его".

В канцелярии президента Польши подтвердили, что запись разговора настоящая. Однако, в Варшаве открыли расследование, чтобы выяснить, как так случилось, что посторонние люди смогли позвонить лидеру страны.

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ