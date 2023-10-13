Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поспорил с телеведущим в эфире SkyNews из-за вопроса о гуманитарной катастрофе в секторе Газа.

Так, ведущий спросил у него о судьбе палестницев, которые подключены к аппаратам жизнеобеспечения, и о младенцах в инкубаторах, после того как Израиль отключил электроснабжение сектора.

Беннет: Вы серьезно продолжаете спрашивать меня о палестинских гражданских? Что с вами не так? Вы что, не видели, что случилось? Мы сражаемся с нацистами. Так что мир может прийти и дать им всё, что они захотят, дать им им электричество. Я не собираюсь снабжать своих врагов электричеством или водой. Если кто-то еще хочет, - пожалуйста, мы за них не отвечаем.

Ведущий: Это именно тот момент, который я бы хотел уточнить...

Беннет: Нет, это вы слушайте меня прямо сейчас. Я вас слушал достаточно.

Ведущий: Я пытаюсь наладить общение. Это моя программа, это мое шоу и я задаю вопросы. А вы повышаете голос. Мы уже провели различие между ХАМАС...

Беннет: Позор вам. Я был премьер-министром, это абсолютный позор. Мы говорим об очень серьезной ситуации, а вы пытаетесь сразу перепрыгнуть на палестинские нарративы. Когда Великобритания воевала во Второй мировой, никто не спрашивал, что проихсодило в Дрездене. Потому что там были нацисты, чьей целью был Лондон. Так что позор вам, если вы продолжите эти лживые нарративы.