Бывший премьер добавил, что это худший период в истории государства.

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет прокомментировал нападение террористической группировки ХАМАС на страну. Он назвал события в Израиле "самым жестким событием со времен войны за независимость".

"Это не война Судного дня – это Судный день, умноженный на 100, потому что здесь мы говорим об убийствах, систематических убийствах младенцев, девочек, мальчиков – вещах, которые трудно терпеть. Мы создали еврейское государство на этой земле, чтобы защитить себя, и теперь пришло время дать отпор", – сказал он 12 каналу.

Как пишет The Times of Israel, он также отметил, что израильтяне "должны поднять головы... мы героические люди".

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"Когда мы сталкиваемся с иранским врагом – ХАМАС, Исламский джихад, Хезболла, Иран – мы сталкиваемся с нацистской концепцией. Я не говорил этого в прошлом. Я никогда не думал, что они придут и будут резать, перерезать горло детям. Это животные. Не враг государства. Мы должны относиться к ним, как к нацистам. То, что мы сделали бы с нацистами – сделать с ними", – подчеркнул Беннет.

Бывший премьер добавил, что "это худший период в истории государства", однако власть должна использовать невероятную стойкость и энергию народа.

"У нас замечательный народ, и мы одержим победу", – резюмировал он.

Война в Израиле: главные новости

В субботу, 7 октября террористическая группировка ХАМАС напала на Израиль со стороны сектора Газа. Утром по территории страны выпустили около 2 тысяч ракет. Боевики прорвались на территорию страны и начали массово убивать гражданских и военных.

Известно, что в результате нападения погибли уже более 900 человек. Более 200 тел убитых обнаружили в районе проведения фестиваля на юге страны. Среди погибших в Израиле есть две украинки – эту информацию подтвердил МИД. Также проверяется информация о возможной гибели еще трех граждан как в Израиле, так и в секторе Газа.

По состоянию на 9 октября продолжается обстрел населенных пунктов Израиля, причем не только с юга, но и с севера. Также со стороны Ливана на израильскую территорию пытались прорваться несколько вооруженных людей – в ответ Израиль нанес удар по Ливану и уничтожил наблюдательный пункт Хезболлы.

В понедельник Армия обороны Израиля сообщила, что восстановила контроль над всеми городами, граничащими с Газой. Однако определенная часть боевиков все еще находится на территории страны. Тем временем израильская авиация продолжает наносить удары по сектору Газы.

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