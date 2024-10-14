Повстанцы в Мали воюют украинскими беспилотниками, - Le Monde

Оперативное сотрудничество между украинской военной разведкой и повстанцами CSP началось в начале 2024 года.

Украинские беспилотники оказывают поддержку повстанцам на севере Мали. С лета этого года туареги движения CSP активно используют беспилотники в борьбе против малийской армии и ее российских союзников из ЧВК "Вагнер". Киев оказывает повстанцам "сдержанную, но решительную поддержку", пишет Le Monde.

Использование беспилотников больше не является загадкой - оно стало предметом гордости для повстанцев из CSP, которые воюют против малийской хунты и ее российских союзников.

"Основной месседж заключается в том, что повстанцы теперь имеют возможности для ударов с воздуха, как и их враги", - заявляют представители CSP.

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Беспилотники стали эффективным инструментом в борьбе, позволяющим изменить баланс сил на земле. 4 октября 2024 года небольшие дроны атаковали военный лагерь в Гундаме, расположенный в регионе Тимбукту, где находятся подразделения ЧВК "Вагнер". По словам представителей CSP, были убиты по меньшей мере девять российских наемников. В сентябре произошли подобные атаки на тот же лагерь и другие объекты в регионе.

По подтвержденным данным, оперативное сотрудничество между украинской военной разведкой и повстанцами CSP началось в начале 2024 года. Несколько представителей повстанцев отправились в Украину для прохождения обучения по изготовлению и использованию беспилотных летательных аппаратов.

"Группа CSP приехала тренироваться с нами в Украину, а еще большая группа наших инструкторов поехала туда (в Сахель) и до сих пор там", - сообщил источник, близкий к Главному управлению разведки Украины.

По словам одного из командиров CSP, беспилотники "используются главным образом для нацеливания на силы Вагнера в Мали". Несмотря на это, лидеры повстанцев отрицают украинское происхождение дронов, утверждая, что они были приобретены на черном рынке в Ливии.

Эксперты отмечают, что эти легкие беспилотники не способны радикально изменить военный потенциал повстанцев, но они являются важным оружием в битвах против российских наемников.

"Это дает нам возможность лучше отслеживать перемещения противника и наносить ему удары с воздуха. Это может изменить все", - подытожил командир CSP.

Разгром "Вагнера" в Мали

Как писал УНИАН, в конце июля в африканской республике Мали повстанцы-туареги разгромили десятки солдат местной хунты, которая незаконно захватила власть в стране, а также наемников российской частной военной компании "Вагнер".

По итогам многодневных боев повстанцы захватили не только технику хунты и вагнеровцев, но и определенное количество пленных, в том числе россиян. Впоследствии также стало известно, что малийские повстанцы подбили два вертолета частной военной компании "Вагнер".

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