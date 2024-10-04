Точное количество пленных не известно, но их было не менее двух, возможно, больше.

Боевики "Группы Вагнера", которые попали в плен к повстанцам-туарегам в Мали в июле, вероятно, уже мертвы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на полученную изданием информацию.

В частности утверждается, что представители "Группы Вагнера" сообщили семьям пленных наемников о том, что те уже мертвы. Reuters ссылается на публикацию в Телеграмм брата одного из наемников, а также на слова родственников еще трех пленных, которые в комментарии изданию подтвердили смерть своих близких в плену у туарегов.

Однако представитель повстанческой группы туарегов опровергает эту информацию и настаивает на том, что пленные россияне и солдаты малийской армии, захваченные в том же бою, все еще живы.

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"Все наши пленные живы. Вагнер - лжецы", - сказал представитель туарегов, однако отказался предоставить доказательства того, что пленные живы.

Изначально "Группа Вагнера" сообщала, что большинство бойцов, участвовавших в битве в пустыне, пропали без вести. Используя публичные данные, программное обеспечение для распознавания лиц и интервью с родственниками, агентство Reuters идентифицировало имена 31 наемника, пропавшего без вести или взятого в плен после битвы с туарегами.

Хотя "Вагнер" признал значительные потери во время засады в Мали, он не предоставил никаких данных о потерях. Малийская армия, которая воевала вместе с россиянами, также не указала свои потери. Туарегские сепаратисты, борющиеся за независимость, заявили, что убили 84 россиянина и 47 малийцев, по крайней мере двое россиян указывались ими как пленные.

Разгром "Вагнера" в Мали

Как писал УНИАН, в конце июля в африканской республике Мали повстанцы-туареги разгромили десятки солдат местной хунты, которая незаконно захватила власть в стране, а также наемников российской частной военной компании "Вагнер".

По итогам многодневных боев повстанцы захватили не только технику хунты и вагнеровцев, но и определенное количество пленных, в том числе россиян. Впоследствии также стало известно, что малийские повстанцы подбили два вертолета частной военной компании "Вагнер".

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