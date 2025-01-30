Поставки нефти через российский порт Усть-Луга были приостановлены, - Bloomberg

В порту, вероятно, еще остаются запасы нефти, частично компенсирующие возможное сокращение экспорта.

Потоки нефти через российский порт Усть-Луга на Балтийском море, похоже, приостановились, что подтверждает заявления Киева об успешном ударе беспилотника по насосной станции.

Как пишет Bloomberg, это стало бы новой серьезной угрозой для поставок на мировой рынок нефти, если бы подтвердилось, что удары украинских беспилотников повредили трубопроводную систему, питающую Усть-Лугу, остановив поставки нефти из порта на длительный период.

Человек, осведомленный о поставках, сказал, что потоки из Усть-Луги упали до нуля 29 января. Данные о судоходстве указывают на то, что танкер ушел рано утром в среду, хотя после этого в сигналах судов наблюдается разрыв. Ни один из них не указал причину очевидного спада, и могут быть периоды, когда суда вообще не загружаются.

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Отмечается, что в прошлом году порт обрабатывал около 650 000 баррелей сырой нефти в день, или около 20% от общего объема морских перевозок России. Международное энергетическое агентство ожидает, что в 2025 году глобальный избыток поставок составит около 725 000 баррелей в день.

"Все еще возможно, что в хранилищах есть баррели, доступные для загрузки, что смягчает последствия любого сокращения", - пишет издание.

Потоки из порта резко упали без объяснения причин в последние недели. Время этого спада совпало с инцидентом, произошедшим на насосной станции Унеча на востоке Беларуси.

Атака на порт Усть-Луга

Сотрудник службы безопасности Украины заявил в среду, что беспилотники страны нанесли удар по российской насосной станции Андреаполь на Балтийской трубопроводной системе-2, питающей Усть-Лугу, что привело к остановке соединения.

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