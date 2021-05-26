Североатлантический совет Альянса просит Беларусь уважать фундаментальные права человека и свободы.

В НАТО призывают власти Беларуси немедленно и безусловно освободить белорусского журналиста Романа Протасевича.

"Североатлантический совет решительно осуждает принудительное перенаправление рейса самолета Ryanair в Минск, летевшего из Афин в Вильнюс 23 мая, а также снятие с перенаправленного самолета и арест Романа Протасевича, известного белорусского журналиста, находившегося на борту, и Софии Сапеги",- говорится в заявлении НАТО.

В связи с этим отмечается, что этот неприемлемый акт нарушил нормы, регулирующие гражданскую авиацию, и создал угрозу для жизни пассажиров и экипажа.

"Мы поддерживаем призывы о срочном независимом расследовании, в том числе с участием Международной организации гражданской авиации. Мы поддерживаем меры, принятые союзниками индивидуально и коллективно в ответ на этот инцидент", - сказано в заявлении.

Также отмечается, что задержание Протасевича нарушает принципы политического инакомыслия и свободы печати.

"Беларусь должна немедленно и безусловно освободить господина Протасевича и госпожа Сапегу. Союзники НАТО призывают Беларусь уважать фундаментальные права человека и свободы и соблюдать международный порядок, основанный на правилах", - отмечается в заявлении.

Также страны-члены Альянса солидарны с Латвией относительно неоправданного выдворения латвийских дипломатов из Беларуси.

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Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича

23 мая Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.

Причиной экстренной посадки стал якобы сигнал о минировании. Самолет принудили сесть в Минске по команде белорусских диспетчеров, несмотря на то, что расстояние до Вильнюса было значительно меньше. Лайнер проверили, взрывчатку не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

После посадки самолета Протасевича и его девушку задержали. Протасевичу на родине грозит смертная казнь.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Украина с 00:00 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. Такое решение приняло правительство 25 мая из-за ситуации с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске.

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Автор: Виталий Саенко