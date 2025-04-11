Глава Торгового агентства ООН считает, что тарифы Трампа больнее всего ударят по развивающимся странам.

Масштабные пошлины на импорт, объявленные президентом США Дональдом Трампом, могут обернуться катастрофическими последствиями для развивающихся стран. Такое предупреждение сделала глава торгового агентства ООН Памела Кокс-Гамильтон, сообщает Reuters.

Она предупредила, что тарифы Трампа могут ударить по развивающимся странам даже сильнее, чем сокращение иностранной помощи.

По данным Международного торгового центра, мировая торговля может сократиться на 3-7%, а мировой ВВП - на 0,7%.

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"Если эта эскалация между Китаем и США продолжится, это приведет к сокращению торговли между странами на 80%, а резонансный эффект этого по всем направлениям может оказаться катастрофическим", - предупредила она.

Пошлины Трампа против Китая

Как писал УНИАН, ранее Трамп объявил о введении дополнительных пошлин для Китая. По оценкам журналистов, общая ставка пошлины на китайский импорт в США составит 145%.

На фоне этого китайский юань упал до минимума со времен кризиса 2008 года. Позже Министерство финансов КНР объявило, что Китай повысил пошлины на товары США и призвал ЕС объединиться против тарифной политики Трампа.

9 апреля Трамп сообщил, что приостанавливает на 90 дней введение повышенных пошлин для 75 стран.

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