Масштабные пошлины на импорт, объявленные президентом США Дональдом Трампом, могут обернуться катастрофическими последствиями для развивающихся стран. Такое предупреждение сделала глава торгового агентства ООН Памела Кокс-Гамильтон, сообщает Reuters.
Она предупредила, что тарифы Трампа могут ударить по развивающимся странам даже сильнее, чем сокращение иностранной помощи.
По данным Международного торгового центра, мировая торговля может сократиться на 3-7%, а мировой ВВП - на 0,7%.
"Если эта эскалация между Китаем и США продолжится, это приведет к сокращению торговли между странами на 80%, а резонансный эффект этого по всем направлениям может оказаться катастрофическим", - предупредила она.
Пошлины Трампа против Китая
Как писал УНИАН, ранее Трамп объявил о введении дополнительных пошлин для Китая. По оценкам журналистов, общая ставка пошлины на китайский импорт в США составит 145%.
На фоне этого китайский юань упал до минимума со времен кризиса 2008 года. Позже Министерство финансов КНР объявило, что Китай повысил пошлины на товары США и призвал ЕС объединиться против тарифной политики Трампа.
9 апреля Трамп сообщил, что приостанавливает на 90 дней введение повышенных пошлин для 75 стран.