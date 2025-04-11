По словам председателя КНР, в тарифной войне не будет победителей.

Китай повысит пошлины на все американские товары с 84% до 125%. Такое решение начнет действовать с 12 апреля. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов КНР.

Такие меры являются ответом на повышение президентом США Дональдом Трампом пошлин на китайские товары до 125%. В министерстве отметили, что КНР будет игнорировать дальнейшие пошлины со стороны США.

"Учитывая то, что больше не существует никакой возможности принятия рынком американских товаров, экспортируемых в Китай при нынешних уровнях тарифов, если американская сторона продолжит вводить пошлины на китайские товары, экспортируемые в США, китайская сторона не будет обращать на это никакого внимания", - отметили в министерстве.

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В то же время председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Европейский Союз и Китай должны объединить усилия в противостоянии "односторонним запугиванием". По его словам, высокие пошлины, которые ввел Трамп, вредят экономике, передает агентство "Синьхуа".

В частности во время встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине Си Цзиньпин сказал, что в тарифной войне не будет победителей, а если идти против мира, то это означает изолировать себя.

Он подчеркнул, что Китай и ЕС являются крупнейшими экономиками мира и сторонниками экономической глобализации и свободной торговли. По его словам, их общий объем производства составляет более трети мирового объема, поэтому между странами сложились тесные экономические отношения.

Си Цзиньпин добавил, что Китай и Европа должны выполнять свои международные обязательства, а именно вместе защищать тенденцию экономической глобализации и международную торговую среду. Кроме того, председатель КНР призвал страны ЕС "совместно противостоять односторонним методам запугивания".

По его словам, Китай всегда считал Европейский Союз важным полюсом в мире и является великой державой, которая открыто поддерживает единство, развитие и рост блока.

Пошлины Трампа против Китая - последние новости

Ранее издание CNBC сообщало, что общая пошлина для Китая будет больше, чем сказал Трамп. По словам журналистов, общая ставка пошлины на китайский импорт в США составит 145%, а не 125.

В то же время Bloomberg писал, что китайский юань упал до минимума со времен кризиса 2008 года из-за пошлин Трампа. Кроме того, юань упал до 15-месячного минимума по отношению к корзине валют торговых партнеров.

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