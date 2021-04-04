Администрация крупнейшего в мире сайта для взрослых PornHub сообщила об удалении всех видео, содержащих неприемлемые сцены.
Об этом сообщает Engadget.
Читайте такжеPornHub обвинили в публикации роликов с насилием над детьми
Как сообщается, веб-сайт опубликовал свой первый отчет о прозрачности, который проливает свет на методы модерации. Согласно данным, Pornhub удалил 653 465 видео, нарушающих правила. Речь идет видео, содержащих сцены порнографии с детьми, секса без согласия, а также секса и издевательств над животными.
Также Pornhub заявил, что использует несколько технологий обнаружения запрещенного контента. В 2020 году он просканировал все ранее загруженные видео с помощью YouTube CSAI Match, запатентованной технологии видеоплатформы для выявления изображений сексуального насилия над детьми. Он также отсканировал все ранее представленные фотографии с помощью Microsoft PhotoDNA, который был разработан для той же цели.
Скандал с Pornhub: что произошло
- В прошлом году PornHub обвинили в публикации роликов с насилием над детьми. По данным NYT, PornHub "кишит" роликами с изнасилованиями, съёмками со скрытых камер и видео, слитыми из личных архивов из мести.
- В свою очередь в PornHub заявили, что "безоговорочно привержены борьбе с материалами о сексуальном насилии над детьми".
- После скандала PornHub ограничил загрузку и скачивание видео.
- В декабре прошлого года администрация PornHub сообщила о блокировке всех непроверенных видео.
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