Pornhub заявил, что использует несколько технологий обнаружения запрещенного контента

Администрация крупнейшего в мире сайта для взрослых PornHub сообщила об удалении всех видео, содержащих неприемлемые сцены.

Об этом сообщает Engadget.

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Как сообщается, веб-сайт опубликовал свой первый отчет о прозрачности, который проливает свет на методы модерации. Согласно данным, Pornhub удалил 653 465 видео, нарушающих правила. Речь идет видео, содержащих сцены порнографии с детьми, секса без согласия, а также секса и издевательств над животными.

Также Pornhub заявил, что использует несколько технологий обнаружения запрещенного контента. В 2020 году он просканировал все ранее загруженные видео с помощью YouTube CSAI Match, запатентованной технологии видеоплатформы для выявления изображений сексуального насилия над детьми. Он также отсканировал все ранее представленные фотографии с помощью Microsoft PhotoDNA, который был разработан для той же цели.

Скандал с Pornhub: что произошло

В прошлом году PornHub обвинили в публикации роликов с насилием над детьми. По данным NYT, PornHub "кишит" роликами с изнасилованиями, съёмками со скрытых камер и видео, слитыми из личных архивов из мести.

В свою очередь в PornHub заявили, что "безоговорочно привержены борьбе с материалами о сексуальном насилии над детьми".

После скандала PornHub ограничил загрузку и скачивание видео.

В декабре прошлого года администрация PornHub сообщила о блокировке всех непроверенных видео.

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Автор: Екатерина Лиманская