Помпео пожаловался, что Европа не считает Россию угрозой

Европа должна увеличить уровень собственной ответственности за свою оборону, считает Помпео.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что, в отличие от Штатов, много европейских стран не видит в России угрозу.

Об этом сообщает Голос Америки.

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По его словам, Европа должна увеличить уровень собственной ответственности за свою оборону.

При этом США хотят пересмотреть стратегическое позиционирование своих военных в мире – в связи с изменением характеристик угроз. Так Помпео прокомментировал частичный вывод военных из Германии.

Как сообщал УНИАН, Помпео также призвал страны Европы более серьезно относиться к своей безопасности, в частности, угроз со стороны Китая и России.

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