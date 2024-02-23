Среди граждан Германии серьезно выросла доля тех, кто считает, что военную поддержку Украины надо увеличивать.

Подавляющее большинство немецких граждан поддержали наращивание военной поддержки Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Politbarometer. Как пишет "Немецкая волна", 62% опрошенных выступают за то, чтобы ЕС предоставлял Украине больше оружия и боеприпасов. По сравнению с предыдущим месяцем поддержка такой позиции выросла на 11%.

В то же время количество немцев, которые выступают против увеличения военной поддержки, упало до 32%. Как показал опрос, только сторонники правых популистов и политсилы левого крыла выступают против увеличения военной помощи Украине - 81% и 57% соответственно.

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Кроме того, большинство респондентов также положительно относятся к увеличению расходов на оборону - таких 72%. Почти год назад этот показатель составлял 59%. При этом, доля тех, кто не согласен с этим, снизилась до 23%.

Другие опросы немцев

13 февраля стало известно, что немцы хотят увеличить расходы на оборону. Эта позиция среди общества находит все больше сторонников на фоне заявлений Дональда Трампа, который пригрозил на посту президента США не защищать союзников по НАТО, если на них нападет РФ.

А 16 февраля Германия объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи объемом 1,1 млрд евро.

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