Всего Великобритания уже предоставила Украине помощь на сумму 12,8 миллиарда фунтов стерлингов.

В январе 2025 года Великобритания начнет поставлять в Украину десятки тысяч дронов. Такое заявление сделал заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард.

"Я могу подтвердить, что в январе [...] мы начнем поставки десятков тысяч беспилотников в рамках коалиции "Морские силы и средства", которую Великобритания возглавляет вместе с нашими норвежскими и латвийскими партнерами", – сказал он, выступая перед Палатой общин.

Поллард отметил, что правительство Великобритании продолжит работать с Украиной, чтобы достичь прогресса на ее необратимом пути к членству в НАТО. Кроме того, Лондон будет работать с Контактной группой по вопросам обороны Украины и с другими странами, ускорить международную поддержку и наложить дополнительные расходы на Россию.

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В общем Великобритания уже предоставила Украине помощь на сумму 12,8 миллиарда фунтов стерлингов, и остается ведущим донором военного оборудования, акцентировал заместитель министра обороны.

Оружие для Украины

Великобритания направит Украине военное оборудование на сумму 225 миллионов фунтов стерлингов (286 миллионов долларов). Из этой суммы 92 млн фунтов стерлингов (около 116 млн долларов) Лондон направит на оборудование для усиления Военно-морских сил Украины, включая малые катера, разведывательные дроны, надводные корабли без экипажа, беспилотные летательные аппараты и противоминные беспилотники.

Тем временем Бельгия не сможет поставить Киеву до конца 2024 года ранее обещанные истребители F-16. Среди причин называют отсутствие запчастей и подготовленных украинских пилотов, а также задержки поставок F-35 на замену в саму Бельгию.

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