Шумер заявил, что они дрожат от страха перед Трампом.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что законопроект о безопасности границ, согласованный двухпартийной группой сенаторов, не станет законом.

Он фактически объявил пакет пограничной безопасности и внешней помощи мертвым, пишет Politico. Макконнелл говорит, что некоторые части дополнения по нацбезопасности, которое включает изменения в погранполитике, а также помощь Украине, Израилю и Тайваню, стоит пересмотреть.

После четырех месяцев переговоров по пограничной политике, к которым Макконнелл лично призывал и неоднократно поддерживал, он сказал, что сделка не пользуется поддержкой. "У нас была очень активная дискуссия о том, сможет ли этот продукт когда-либо стать законом. И спикер дал нам понять, что он не станет законом", - объяснил он.

Видео дня

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер сказал, что демократы Сената испытывают гнев и глубокое разочарование. "Лидер Макконнелл и Республиканская конференция совершили разворот на 180 градусов. Они дрожат в коленях от страха перед Дональдом Трампом", - сказал Шумер.

Тем временем журналист CNN Ману Раджу пишет в X, что Макконнелл, Корнин и другие высокопоставленные представители партии хотят, чтобы Сенат перешел к другим аспектам пакета экстренной помощи - финансированию Израиля, Украины и Тайваня - и оставил в стороне положения о границе, учитывая глубокие разногласия в рядах партии.

Помощь Украине от США: последние новости

Напомним, осенью Белый дом запросил дополнительную помощь Украине, Израилю и Тайваню, однако республиканцы потребовали сначала согласиться на существенные изменения в пограничной политике.

Два дня назад Сенат показал двухпартийное предложение о помощи партнерам и охране границ. Согласно документу, на помощь Украине хотят выделить более 60 млрд долларов, а на повышение безопасности на границе - более 20 млрд.

Американский президент обвинил в задержке принятия законопроекта Дональда Трампа. Он отметил, что у украинской армии заканчивается оружие, пока конгрессмены боятся Трампа.

Вас также могут заинтересовать новости: