Оснований говорить о "зраде" нет, считает она.

Есть очень большие шансы того, что Соединенные Штаты Америки все же одобрят выделение дополнительной помощи Украине. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Ситуация чрезвычайно сложная с одной стороны, но оснований говорить о "зраде" точно нет. Все движется в правильном направлении, однако надо понимать, что это сложный политический процесс в избирательный год", - объяснила она в эфире информационного телемарафона.

Также она прокомментировала информацию о том, что на этой неделе будет рассматриваться законопроект об ускорении оказания помощи Израилю, в который не вошел вопрос поддержки Украины. Она подчеркнула, что для принятия его должны сначала подержать обе палаты Конгресса, а затем - президент.

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"Сегодня мы ожидаем публикации Сенатом Соединенных Штатов двухпартийного законопроекта, который будет включать Украину, Израиль, некоторые вопросы границы, а также другие вопросы. Надеемся, что на следующий день после публикации начнется рассмотрение этого законопроекта", - добавила Маркарова.

Помощь от США: последние новости

Напомним, на днях спикер американской Палаты представителей Майк Джонсон сообщил, что уже на этой неделе состоится голосование по законопроекту об ускорении выделения Израилю помощи в сфере безопасности. В Белом доме назвали таково намерение "циничным политическим маневром".

По данным AP, сенаторы Конгресса хотят как можно скорее обнародовать законопроект, в котором вопрос помощи Украине, Израилю и другим странам сочетается с обеспечением безопасности американской границы.

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