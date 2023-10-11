В США тем временем заверили, что продолжат помогать ВСУ.

В России уверены, что выиграют от конфликта между Израилем и ХАМАС, поскольку запросы Израиля на военную помощь США могут отвлечь внимание от Украины, пока рост цен на нефть поддерживает экономику Москвы, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в РФ.

В Кремле считают, что цели кремлевского диктатора Владимира Путина "будут достигнуты быстрее", если внимание США к израильскому конфликту приведет к замедлению поставок оружия в Киев.

Ожидается, что конфликт в Израиле будет обсуждаться на полях встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе 11 и 12 октября. Союзники Киева также обсудят поставки оружия на ежемесячной встрече Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн-16").

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Как отмечается в публикации, даже если США не прекратят поставки в Украину, израильский конфликт может их замедлить.

Высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил, что, США будут продолжать оказывать значительную поддержку Украине, но при этом Штаты следят за тем, чтобы у них оставалась возможность реагировать и на другие кризисы.

Новый пакет помощи от США - что сообщалось

Как писал УНИАН, США выделяют 200 миллионов долларов на новый пакет помощи по безопасности для Украины, сообщил министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-16"), которое происходит в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

По его словам, в новый пакет войдут снаряды AIM-9 для новой системы противовоздушной обороны, которую США вскоре отправят в Украину.

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