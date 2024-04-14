Напоминается, как в Белом доме раскритиковали Украину за удары по российским НПЗ.

Сторонники президента Джо Байдена и бывшие официальные лица США выражают разочарование и замешательство по поводу стратегии Белого дома в отношении Украины и видят растущие разногласия внутри администрации по поводу того, как сбалансировать политику с долгосрочной поддержкой Киева, пишет The Hill.

Указывается, что Белый дом недавно выступил против предложения, которое дает НАТО и западным союзникам большую руководящую роль в продвижении вперед в вопросе поддержки Украины. Речь идет о том, чтобы Альянс взял на себя управление возглавляемой США группой "Рамштайн", которая координирует поставки оружия Киеву.

"Ближайшие недели могут стать решающими, поскольку спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) обещает представить новый пакет помощи Украине. Но неясно, насколько надежным будет этот пакет и сможет ли Джонсон справиться с оппозицией со стороны многих членов его собственной партии. И если он потерпит неудачу или не сможет выполнить требования демократов, Байден может столкнуться с растущим давлением с целью принять менее ориентированную на США коалицию, поддерживающую борьбу Украины против России", говорится в публикации.

В The Hill отметили, что ситуация отчаянная для Украины: ВСУ нормируют артиллерию из-за отсутствия большей американской поддержки. Президент Украины Владимир Зеленский умоляет своих сторонников выполнить взятые на себя обязательства.

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер и экс-помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид призвали Штаты и Альянс рассмотреть вопрос о поставках Киеву ракет большой дальности ATACMS и Taurus, что не было сделано до сих пор из-за страха эскалации конфликта.

"Этот страх эскалации часто необходимо умерять верой и сдерживанием", - отметила Донфрид.

Однако, путаница по поводу дальнейших действий Белого дома по Украине вызывает беспокойство, учитывая позицию администрации, которая критикует Украину за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Сторонники Украины говорят, что подобные комментарии еще больше отдаляют США от позиций других союзников, пишет издание.

Один европейский чиновник, пожелавший остаться анонимным, назвал комментарии администрации Байдена о нефтеперерабатывающих заводах "порочными":

"Это неправильно - говорить стороне, находящейся в состоянии войны, не нападать на военную машину стороны-агрессора, одновременно не предоставляя военную помощь, чтобы помочь жертве защитить свою собственную инфраструктуру, жилые дома, родильные дома и детские сады".

Отмечается, что этот патологический страх Белого дома перед эскалацией конфликта и успехом Киева является одной из основных причин гибели стольких украинцев.

Помощь Украине от США - актуальное

Напомним, Дональд Трамп заявил, что поддержит дополнительную помощь Украине в войне против России, если она будет предоставлена в форме кредита:

"Мы продолжаем раздавать подарки на миллиарды и миллиарды долларов, и мы проанализируем это… Но гораздо более важным для меня является тот факт, что Европа должна сделать шаг вперед и дать деньги. Они должны сравнять счет. Если они не сравняют счет, я буду очень расстроен этим, потому что они пострадают гораздо больше, чем мы".

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