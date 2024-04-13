Трамп заявил, что помощь Украине должна быть предоставлена в форме кредита.

Дональд Трамп заявил, что поддержит дополнительную помощь Украине в ее войне против России, если она будет предоставлена в форме кредита, сообщает The Hill.

"Мы рассматриваем это прямо сейчас… и мы думаем о том, чтобы сделать это в форме кредита, а не просто подарка", - сказал Трамп.

Трамп на протяжении нескольких месяцев выражал скептицизм по поводу оказания США помощи Украине в ее войне против России, утверждая, что поддержка Украины не является жизненно важным американским интересом и что Европа должна предоставлять основную часть помощи. Его взгляды пользовались большим влиянием среди его союзников в Конгрессе, что затрудняло прохождение помощи Украине в Палате представителей, контролируемой Республиканской партией.

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"Мы продолжаем раздавать подарки на миллиарды и миллиарды долларов, и мы проанализируем это… Но гораздо более важным для меня является тот факт, что Европа должна сделать шаг вперед и дать деньги. Они должны сравнять счет. Если они не сравняют счет, я буду очень расстроен этим, потому что они пострадают гораздо больше, чем мы", - заявил Трамп.

Помощь Украине от США

Конгресс США с октября не может принять новую масштабную программу военной помощи Украине, что в частности сильно ухудшает ситуацию на поле боя для ВСУ.

Несмотря на то, что помощь блокируют республиканцы, Белый дом даже не пытается искать альтернативные варианты поддержки Киева. "Плана Б" у Байдена просто нет.

Ранее сообщалось, что республиканцы в Конгрессе США серьезно рассматривают, как один из возможных вариантов решения многомесячной борьбы за поддержку Украины, предоставление по крайней мере части помощи в виде займа.

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