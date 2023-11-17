Союзники Украины в Конгрессе США начинают напряженную борьбу за выделение помощи.

Новая помощь США для Украины рискует быть неодобренной до середины декабря, а может быть и дольше. Это ставит под сомнение способность Вашингтона поддерживать поставки оружия, которые жизненно важны для обороноспособности нашей страны.

Как пишет Bloomberg, сторонники Украины в Конгрессе ведут тяжелую борьбу за широкий пакет помощи, судьба которого теперь спутана партийной борьбой по поводу пограничной политики США и отделена от обязательных законопроектов, которые потребуют быстрых действий.

Самое ранее, когда Конгресс сможет завершить переговоры и утвердить новую помощь Украине, является середина декабря, - почти через два месяца после того, как президент Джо Байден впервые запросил 61 миллиард долларов для страны в ее войне против России.

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По словам представителя Минобороны, США начали ограничивать поток военной помощи из-за ожидания.

Сенаторы от обеих партий планируют в ближайшие дни работать над соглашением по пакету помощи в сочетании с пограничной политикой, по которому они смогут проголосовать после возвращения в Вашингтон с празднования Дня Благодарения в конце этого месяца.

"Нам нужно заставить себя начать переговоры на следующей неделе. У украинцев заканчивается топливо, оружие и боеприпасы", - заявил в четверг Крис Кунс, демократ из Делавэра, имеющий тесные связи с Байденом. Конгресс должен действовать "в те сроки, которые имеют значение".

Как пишет Bloomberg, некогда широкая поддержка Украины дает трещины, поскольку боевые действия зашли в тупик и затягиваются уже на третий год, а Кремль делает ставку на то, что сможет пережить сторонников Киева в США и Европе.

Влиятельные сторонники Украины в Конгрессе заявили, что они по-прежнему уверены в большей помощи со стороны США. Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что "нет никаких шансов", что помощь не будет одобрена. "Это слишком важно".

В Сенате лидер большинства Чак Шумер пообещал демократам, таким как Кунс, что законопроект об Украине будет вынесен на голосование после перерыва на День Благодарения. Шумер также признал, что любой пакет по Украине будет включать соглашение по пограничной политике.

Вице-председатель сенатского комитета по ассигнованиям Сьюзан Коллинз поздно вечером в среду заявила, что переговоры по пограничной политике за закрытыми дверями продвигаются, и она рассчитывает на заключение соглашения на следующей неделе. "Мне сказали, что хотя на выходных все выглядело очень мрачно, сегодня появились новые признаки жизни", - отметила она.

"Если мы не окажем дополнительную помощь Украине до конца года, это будет ошибкой исторического масштаба", - заявил председатель сенатского комитета по разведке Марк Уорнер.

Помощи Украине от США - новости

Как сообщал УНИАН, ранее администрация президента Джо Байдена предлагала выделить Украине около $61 миллиарда помощи в одном пакете, включающем также поддержку Израиля и других стран.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что нехватка финансирования со стороны США уже повлияла на способность Украины защитить себя от вторжения России. Он призвал Конгресс США как можно скорее одобрить запрос Белого дома на помощь Украине.

Недавно стало известно, что лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч МакКоннелл поддержал предложение спикера Палаты представителей Майка Джонсона о финансировании правительства сроком на два месяца, хотя оно не будет включать финансирование Украины. Ранее МакКоннелл, несмотря на позицию республиканцев, выступал за выделение помощи и Украине, и Израилю в одном большом пакете.

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