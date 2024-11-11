Глава европейской дипломатии считает, что в мире происходят глубокие трансформации.

Избрание Дональда Трампа на пост президента США приводит к тому, что мир меняется, а Европе нужно становиться сильнее. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью "Европейской правде".

"Избрание Дональда Трампа в США показывает, что люди начинают иначе воспринимать политику и даже иначе относиться к правде. Происходят глубокие трансформации в мире, смещается геополитический баланс, но одновременно меняются и демократические общества", - сказал он.

Боррель отметил в разговоре с журналистами, что для Европы избрание Трампа станет возможностью для пробуждения. Он призвал европейские страны объединиться вместе так, как никогда раньше.

Видео дня

"Надо осознать, что мы не можем поручать свою безопасность никому другому и должны заняться ею сами. Если Европа хочет сохранить влияние в мире - то должна быть более объединенной. Нужно строить более сильную Европу", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Во время встречи в Будапеште лидеры ЕС согласились с этим мненем, отметил Боррель. Он уточнил, что такую позицию поддерживает и Венгрия.

Также глава европейской дипломатии заверил, что избрание Трампа повлияет на Украину, Ближний Восток и Китай:

"Здесь однозначно будут изменения. Но мы не знаем, насколько глубокими они будут, ведь команда Трампа еще не приступила к работе. В каких-то вопросах определенность есть: например, понятно, что будут решения США, связанные с международной торговлей, будут введены таможенные тарифы на китайскую продукцию, тарифы на продукцию из ЕС. Но мы не знаем, какой будет политика США в отношении Украины".

В ответ на вопрос о прекращении поставок вооружения Украине Боррель заявил, что не может прогнозировать намерения администрации США, которой еще даже не существует. Он отметил, что Европейский совет подтвердил обязательства ЕС поддерживать Украину.

"Соглашение по безопасности на десять лет, которое ЕС в июне подписал с Украиной, остается в силе. Мы поддерживали и будем продолжать поддерживать Украину. И мы будем делать это не потому, что мы очень дружественные и очень щедрые - а потому что это в наших интересах! Безопасность Украины - это часть нашей безопасности", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Помимо этого Боррель поделился, что в ЕС создали кредит на 35 млрд евро, связанный с замороженными российскими активами и специальный фонд для развития потенциала украинской оборонной промышленности. По его словам, для их использования нужно согласие всех членов Евросоюза, но он не может гарантировать объединенность в этом вопросе среди лидеров стран.

Дональд Трамп и Украина - важные новости

Ранее в Associated Press заявили, что новоизбранный президент США Дональд Трамп в первый же день на посту планирует посадить РФ и Украину за стол переговоров. Во время своей президентской кампании республиканец неоднократно говорил, что может остановить войну всего за сутки.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел Украины проккоментировали возможный телефонный разговор Трампа с лидером Кремля Владимиром Путиным. В ведомстве подчеркнули, что Киев не был заранее проинформирован об этом диалоге.

Вас также могут заинтересовать новости: