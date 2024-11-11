Глава МИД Германии подчеркнула важность усиления противовоздушной обороны нашей страны.

В Германии обратились к правительству и другим европейским странам с просьбой незамедлительно увеличить помощь Украине. Глава РФ Владимир Путин может воспользоваться переходным периодом в США, пока Дональд Трамп не станет президентом, сообщает Le Monde.

"У нас нет времени ждать весны, когда наступил переходный период, которого Путин всегда ждал в связи с итогами выборов в США", - сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Все, что Европа может предложить в поддержку Украины, должно быть предоставлено уже сейчас, подчеркнула глава МИД Германии. В издании отметили, что она упомянула важность усиления противовоздушной обороны нашей страны, которая находится в "решающей фазе" войны.

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"Незадолго до американских выборов на Киев была совершена самая масштабная атака беспилотников, чем когда-либо прежде, и война вышла на новый уровень. Теперь это тотальная воздушная война", - добавила Бербок.

Глава МИД Германии надеется, что Берлин сможет увеличить свои бюджетные расходы на Киев, чтобы покрыть хотя бы основные потребности украинской обороны, включая защиту от беспилотников врага:

"В дополнение к мерам на европейском уровне нам сейчас нужно больше финансовых ресурсов в бюджете".

Бербок считает, что установленная странами НАТО цель выделять на оборону 2% ВВП больше не является достаточной в наши дни.

Поддержка Украины - последние новости

Ранее УНИАН писал, что Дания и Швеция закупят для Украины оружие украинского производства на сумму 535 миллионов евро. ВСУ поставят самоходные артиллерийские установки, ударные беспилотники, противотанковое оружие и ракетное вооружение.

Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц обвинил экс-министра финансов страны Кристиана Линднера в том, что тот хотел помогать Украине за счет немецких пенсионеров.

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