Это позволит Белому дому и в дальнейшем отправлять Украине военную помощь небольшими партиями несколько раз в месяц.

Белый дом обратилась к Конгрессу с просьбой поддержать продление президентских полномочий для отправки оружия в Украину до 2025 года. Это позволит получить примерно 5,8 миллиарда долларов после 30 сентября (завершение финансового года) для нашей страны.

Как сообщил The Hill генерал-майор Пэт Райдер, пресс-секретарь Пентагона, у них заканчиваются деньги, поскольку подошел конечный срок использования. Отмечается, что Администрация Байдена использовала полномочия по сокращению, чтобы быстро доставить оружие в Украину непосредственно через запасы Министерства обороны. Средства, выделенные Конгрессом, касаются оценки военного оборудования, переданного Украине, и долларов, использованных для заполнения поставок США.

Эта мера позволяет Пентагону отправлять старую военную технику и пополнять запасы более новой. При этом помощь часто предоставляется партиями в сотни миллионов долларов, чтобы избежать опустошения складов американской армии и учесть время для заполнения.

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Ранее в этом месяце госсекретарь Энтони Блинкен объявил о предоставлении военной помощи в размере 250 миллионов долларов за счет использования полномочий. В этот пакет вошли ракеты противовоздушной обороны и поддержки, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, противотанковое оружие, боевые машины пехоты Bradley и другая бронетехника.

Решение Конгресса продлить сроки позволит Белому дому и в дальнейшем отправлять Украине военную помощь небольшими партиями несколько раз в месяц.

В Конгрессе сказали The Hill, что в отсутствие продления администрация Байдена могла бы объявить, что предоставляет Украине 5,8 миллиарда долларов военной помощи до 1 октября, а затем использовать оставшуюся часть года, чтобы отправить вооружение, но это менее привлекательный вариант.

Кроме того, могут возникнуть определенные юридические проблемы с распределением 5,8 миллиарда долларов США, а юристы обеспокоены тем, что может не быть полномочий разрешать передачу боеприпасов, которых сейчас нет на складе или считаются избыточными.

Помощь для Украины от США

Как сообщал УНИАН, 6 сентября Штаты объявили о предоставлении Украине дополнительной помощи, которая должна удовлетворить ее критические потребности в сфере безопасности и обороны. Это был уже 65-й транш оборудования с августа 2021 года.

Впоследствии Блинкен объявил о трех пакетах помощи на сотни миллионов долларов для Украины.

Однако недавно Associated Press заявило, что почти 6 млрд долларов помощи оказались под угрозой. Для оказания помощи Украине сейчас доступно чуть более 4 млрд долларов в виде долгосрочного финансирования. Срок его действия истекает 30 сентября 2025 года. Эти средства используются для оплаты контрактов на поставку долгосрочную поставку оружия.

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