Общая сумма этих трех пакетов превышает $700 млн.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о трех пакетах помощи на сотни миллионов долларов для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, это он сделал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Андреем Сибигой и государственным секретарем по иностранным делам Великобритании Дэвидом Лемми.

Как отметил Блинкен, российский диктатор Владимир Путин снова делает мишенью энергетические объекты Украины для нанесения ударов, чтобы использовать холод как оружие против украинцев.

Видео дня

"По этой причине сегодня мы объявляем новое финансирование на сумму $325 млн, чтобы помочь Украине отремонтировать энергетические и электрические сети", - сказал Блинкен.

Также госсекретарь сказал, что США собирают дополнительную помощь от стран "Большой семерки" и других государств, когда в Вене состоится встреча координационной группы по вопросам энергетики через несколько недель.

"Я также объявляю сегодня $290 млн на гуманитарную поддержку, чтобы помочь предоставить жизненно необходимые услуги, такие как чистая питьевая вода, еда, укрытие, лекарства, для миллионов людей в Украине, которые являются перемещенными из-за войны Путина", - сказал Блинкен.

Кроме того, он объявил о выделении $102 млн на дополнительное финансирование потребностей гуманитарного разминирования, чтобы помочь убрать российские мины и боеприпасы, которые не взорвались.

Визит Блинкена в Киев

Сегодня государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми прибыли с визитом в Киев. Было запланировано, что политики встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и высокопоставленными чиновниками украинского правительства и обсудят поддержку Украины в войне против РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: