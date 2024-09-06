Ориентировочная стоимость этого пакета - 250 миллионов долларов.

Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении Украине дополнительной помощи, которая должна удовлетворить ее критические потребности в сфере безопасности и обороны.

Как отмечается в сообщении на сайте Министерства обороны США, это 65-й транш оборудования с августа 2021 года. Пакет, ориентировочная стоимость которого составляет 250 миллионов долларов, содержит ракеты противовоздушной обороны, боеприпасы для реактивных систем и артиллерии, а также бронетехнику и противотанковое оружие.

Так, речь идет о ракетах RIM-7 и обеспечении ПВО; ракеты Stinger; боеприпасы для HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм. Также это ракеты TOW; противотанковые системы Javelin и AT-4; боевые машины пехоты Bradley; бронетранспортеры M113; противоминно-устойчивые транспортные средства с защитой от засады (MRAP).

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Кроме того, в перечне боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты; патрульные катера; морское учебное оборудование; подрывное оборудование и боеприпасы; запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.

Помощь от США

Как сообщал УНИАН, предоставление нового пакета поддержки ранее анонсировал глава Пентагона Ллойд Остин. Он обещал, что помощь поступит в Украину в соответствии со "скоростью войны".

В конце августа СМИ сообщали, что Вашингтон готовит новый пакет военной помощи Украине. Его стоимость оценивали в сумму около 125 миллионов долларов.

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