Вопрос их использования актуализировался после блокирования помощи Украине со стороны США.

Соединенные Штаты Америки предлагают предоставить десятки миллиардов евро для помощи Украине в долг под залог будущих доходов от государственных активов РФ, которые были заморожены западными странами. Об этом информирует Financial Times.

Отмечается, что Группа семи (G7) разделилась во мнениях по поводу того, что делать с российскими активами на сумму 260 миллиардов евро, замороженными Западом с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Так, в Вашингтоне поддержали идею конфискации активов в полном объеме и передачи их Украине.

В то же время, по мнению еврочиновников, это может нарушить международное право и дестабилизировать финансовые рынки. Вместо этого страны ЕС предлагают отдать Киеву только доходы, полученные от этих активов. При этом вопрос их использования актуализировался после блокирования дополнительной помощи Украине со стороны США Конгрессом.

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"Мы находимся в точке, в которой должны изучить все возможные пути, чтобы максимизировать ценность иммобилизованных резервов для Украины. Мы не можем ждать. Мы не можем ждать вечно, мы это знаем", - заявил заместитель советника по национальной безопасности США по вопросам международной экономики Далип Сингх.

По его словам, предложение Вашингтона предусматривает "текущую стоимость будущего процентного потока от иммобилизованных активов, либо через облигации, либо через заем". Как сказал Сингх, европейцы уже продемонстрировали готовность перечислять Киеву проценты из резервов на полугодовой основе, однако существуют способы "увеличить стоимость этих потоков доходов со временем".

"Вместо того, чтобы просто перечислять годовую прибыль из резервов можно перечислять 10-летние прибыли или 30-летние прибыли. Нынешняя стоимость этих доходов составляет очень большую сумму", - пояснил он.

Помощь США Украине - последние новости

Недавно генерал армии США, глава Европейского командования Вооруженных сил США и верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что в войне проигрывает та сторона, которая не может стрелять в ответ.

В ходе своего выступления в Конгрессе он отметил, что без помощи Вашингтона через несколько недель баланс артснарядов будет 10 к 1 в пользу РФ.

Между тем социологи выяснили мнение американцев о помощи США Украине. Так, граждане Соединенных Штатов все больше склоняются к поддержке Киева Белым домом.

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