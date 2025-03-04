У Трампа хотели показать, что настроены посадить Украину за стол переговоров, говорит представитель американской администрации.

С решением президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о приостановке помощи Украине согласились все его главные советники. Об этом высокопоставленный представитель администрации заявил в комментарии The Wall Street Journal.

По данным издания, Трамп был в ярости из-за слов украинского президента Владимира Зеленского о том, что до завершения войны еще очень далеко. На этом фоне американский лидер "почувствовал необходимость показать, что он серьезно настроен на то, чтобы посадить Украину за стол мирных переговоров".

"Украинцы не думали, что мы серьезно настроены. Мы должны были сделать демонстрацию", – заявил американский чиновник.

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По словам собеседника, Трамп будет решать, как именно Украина должна показать свою "серьезную настроенность" на мирные переговоры. В то же время пока неясно, будет ли достаточно подписания соглашения о полезных ископаемых для возобновления поставок вооружений.

Поддерживают действия Трампа не все республиканцы. Так, Дон Бейкон из штата Небраска отметил, что Штаты должны быть на "хорошей стороне":

"Жаль, что Иран, Северная Корея и Китай не прекращают свою военную помощь и экономическую поддержку. Есть захватчик и жертва, есть демократия и диктатура, есть страна, которая хочет быть частью Запада, и страна, которая ненавидит Запад. Мы должны быть однозначно на хорошей стороне".

В свою очередь, республиканка Мэри Миллер поддерживает решение Трампа.

"Если Зеленский хочет продолжать вести бесконечную войну, пусть делает это сам. США больше не будут участвовать в этом конфликте, который привел к гибели тысяч людей. Пришло время для мира!" – заявила она.

Аналитики же говорят, что прекращение поставок американского оружия Украине ослабит ее способность противостоять российским атакам. Западные чиновники – нынешние и бывшие – утверждают, что без новой помощи со стороны США Украине хватит оружия для ведения войны в нынешнем темпе примерно до середины текущего года.

Прекращение военной помощи США Украине

Издание Bloomberg сообщило, что Трамп остановил поставки всей военной помощи Украине. Речь идет и о том оружии, которое уже находится в пути.

Решение о прекращении помощи Украине впоследствии подтвердили и в Белом доме. CNN писало, что пауза будет распространяться на все военное оборудование, которое еще не находится на территории Украины.

В МИД Польши также подтвердили, что Соединенные Штаты Америки приостановили помощь для Украины. Примечательно, что решение было принято без обсуждения с НАТО или странами-участницами "Рамштайн".

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