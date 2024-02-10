Сенаторы проголосовали за рассмотрение законопроекта.

Вечером пятницы, 9 февраля, Сенат США проголосовал за рассмотрение пакета финансирования для Украины, Израиля и других приоритетных вопросов нацбезопасности на сумму 95,3 миллиарда долларов.

Как сообщает The Hill, 64 сенатора проголосовали "за", 19 - "против". 14 республиканцев присоединились к демократам и двум независимым сенаторам, чтобы официально начать обсуждение закона.

Теперь законопроект будет ближе к прохождению верхней палаты. Голосование состоялось после переговоров, которые продолжались в течение дня.

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Лидер большинства в Сенате Чак Шумер удалил из законопроекта положение о безопасности границы США после того, как все сенаторы-республиканцы, кроме четырех, проголосовали за его блокировку.

Законопроект о помощи Украине

Законопроект предусматривает 60 миллиардов долларов для Украины, 14 миллиардов долларов на помощь безопасности Израиля, 9 миллиардов долларов на гуманитарную помощь гражданскому населению в Секторе Газа, на Западном берегу и в Украине и 4,8 миллиарда долларов на поддержку союзников в Индийско-Тихоокеанском регионе.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл призвал коллег продвигать законопроект. Он напомнил сенаторам, что они несут "обязанность" "обеспечивать общую оборону и вооружать следующего главнокомандующего инструментами для использования американской силы".

Также Макконелл отметил, что республиканцы в Сенате изменили запрос президента Байдена на финансирование, отметив, что законодательство потребует от администрации определить конкретные цели, требования и показатели помощи Украине.

Пакет Сената предусматривает на оборонные нужды США на 9 миллиардов долларов больше, чем просил президент, и отбрасывает 4 миллиарда долларов от того, что Белый дом хотел предоставить Киеву в качестве прямой бюджетной поддержки.

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