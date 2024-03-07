Это произойдет, если спикер Палаты представителей не вынесет документ на голосование до конца этой недели.

На этой неделе, 8 марта, в Конгрессе США может начаться сбор подписей за то, чтобы поставить на голосование в Палате представителей законопроект о помощи Украине в обход спикера. Это произойдет, если Майк Джонсон не внесет документ на рассмотрение. Об этом заявил конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик, пишет "Голос Америки".

"Это точка давления, попытка применить давление, чтобы заставить что-то вынести в зал для голосования", – заявил политик.

По его словам, если Палата представителей не может прийти к консенсусу по законопроекту, "альтернативой не может быть то, что Украина потерпит поражение, а граница останется открытой".

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"Мы не можем допустить, чтобы это произошло", – подытожил конгрессмен.

Фицпатрик рассказал, что работает с офисом Джонсона, чтобы донести пакет до Палаты представителей через регулярные каналы. Но если спикер откажется выполнять требования, сторонники документа начнут сбор подписей за петицию о голосовании в обход.

Он "очень уверен", что петиция может получить 218 подписей, необходимых для принятия.

Проблемы с помощью США

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявлял, что вопрос предоставления помощи Украине будет рассматриваться после того, как будет продлено финансирование американского правительства.

Конгресс уже утвердил законопроект о продлении временного финансирования правительства, который уже подписал президент Джо Байден. Временная мера продлит финансирование на краткосрочной основе и установит два крайних срока – 8 и 22 марта. Однако вопрос досрочного финансирования остался открытым.

В то же время американские СМИ сообщают, что во второй половине марта в Конгрессе США могут представить альтернативный законопроект по финансированию помощи Украине. Он станет заменой документа, который ранее утвердил Сенат, но спикер Джонсон не хочет выносить на голосование в Палате представителей.

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