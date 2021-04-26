На сегодня Индия - страна с самой серьезной динамикой роста заболеваемости коронавирусом на планете.

Польша вывезла из Индии своего дипломата с коронавирусом, поскольку в стране нет возможности для оказания ему полноценной медпомощи.

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Об эвакуации сообщил в Twitter руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик. По его словам, эвакуация была организована и осуществлена за 48 часов. Вместе с дипработником из Индии вывезли членов его семьи.

На сегодня Индия - страна с самой серьезной динамикой роста заболеваемости коронавирусом на планете.

Уровень заболеваемости в Индии идет на сотни тысяч новых случаев в сутки, а смертность составляет несколько тысяч человек в день. Больницы испытывают страшную нехватку кислорода.

Местные крематории работают в режиме максимальной нагрузки и не справляются с наплывом тел. Многие жители страны не в силах выстоять длинную очередь из людей, которые хотят предать огню своих близких, и устраивают импровизированные крематории на пустырях.

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Автор: Дмитрий Захаров