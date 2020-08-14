В США полицейская выхватила мужчину из-под колес поезда и спасла (видео)

Мужчина в инвалидном кресле, застрял на рельсах. К нему на полной скорости приближался поезд.

В американской Калифорнии полицейская Эрика Урреа спасла мужчину в инвалидном кресле от гибели под колесами поезда.

Видео с нагрудной камеры женщины-офицера, опубликовали в местной газете The Sacramento Bee.

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Инцидент произошел в 8:45 утра по местному времени. Урреа патрулировала на машине и увидела, что на железнодорожных путях застрял мужчина в инвалидном кресле. К нему на полной скорости приближался поезд.

Не теряя времени, она выбежала из автомобиля и стащила мужчину с коляски, зацепившейся колесом за рельсы.

Вместе они упали на землю, а рядом через мгновение - промчался поезд, смяв инвалидное кресло. Пострадавшего отвезли на лечение в больницу, поскольку тот при падении повредил ногу. Его состояние стабильно.

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