цей матеріал доступний українською

В США полицейская выхватила мужчину из-под колес поезда и спасла (видео)

00:29, 14 августа 2020
Мир
96 0
Офицер Эрика Урреа спасла мужчину от гибели под колесами поезда / скриншот

Видео с нагрудной камеры женщины-офицера, опубликовали в местной газете The Sacramento Bee.

Читайте такжеВ Чехии две семьи устроили драку, которую разнимали 11 патрулей полиции

Инцидент произошел в 8:45 утра по местному времени. Урреа патрулировала на машине и увидела, что на железнодорожных путях застрял мужчина в инвалидном кресле. К нему на полной скорости приближался поезд.

Не теряя времени, она выбежала из автомобиля и стащила мужчину с коляски, зацепившейся колесом за рельсы.

Вместе они упали на землю, а рядом через мгновение - промчался поезд, смяв инвалидное кресло. Пострадавшего отвезли на лечение в больницу, поскольку тот при падении повредил ногу. Его состояние стабильно.

В Казахстане полицейский прыгнул за педофилом с 13 этажа.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter