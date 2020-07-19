В Казахстане полицейский прыгнул за педофилом с 13 этажа

Полицейский пролетел два этажа и приземлился на террасу, где и задержал преступника.

В Казахстане полицейский выпрыгнул из окна на 13 этаже, чтобы поймать педофила.

Об этом сообщает Polisia.kz.

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Майор Бакытжан Бакиров вместе с коллегой переоделись в гражданскую одежду и, представившись сантехниками, зашли в квартиру к подозреваемому. При попытке арестовать преступника, тот забежал в комнату и выпрыгнул в окно. Майор прыгнул следом.

В итоги они пролетели два этажа и приземлились на террасу, на которой преступник был задержан. В результате инцидента полицейский получил перелом ступни и сейчас находится в больнице.

Как сообщал УНИАН, в США мужчина пытался избежать ареста и прыгнул в океан, где его подстерегала акула.

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