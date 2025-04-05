По его словам, в конце марта все было готово для того, чтобы подписать соглашение с Украиной по природным ископаемым.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Украина должна была подписать соглашение о редкоземельных металлах еще до визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Об этом он рассказал в интервью американскому ведущему Такеру Карлсону.

По его словам, в конце марта все было готово для того, чтобы подписать соглашение с Украиной по природным ископаемым. Однако президент Украины, вступив в перепалку в Белом доме, "сорвал подписание".

"Он добрался до Овального кабинета и разрушил то, что должно было быть самым легким делом в мире", - заявил Бессент.

Видео дня

По словам министра финансов США, президент Украины трижды собирался подписать договор, но трижды так этого и не сделал. Он утверждает, что украинцы якобы "умоляли" о визите в Белый Дом. Бессент добавил:

"Надо было заставить их подписать соглашение еще до визита в Белый Дом... Зеленский должен был просто появиться, пообедать с нами. Если он хотел что-то обсудить - там было 9 американцев. Мы могли бы обсудить все еще тогда на месте".

Министр заявил, все было "готово" к подписанию соглашения. Тем не менее, Бессент уверен, что соглашение по полезным ископаемым выгодно обеим странам, и надеется, что оно будет подписано в ближайшее время.

Соглашение о полезных ископаемых - последние новости

Украина использовала предложение о добыче ценных металлов, чтобы склонить президента США Дональда Трампа к продолжению поддержки Киева. Однако, как писало издание Politico, Трамп заинтересован в Украине лишь тогда, когда речь идет о выжимании из нее денег, а не о помощи в обеспечении стабильного послевоенного мира.

Однако эта "игра с полезными ископаемыми" впоследствии превратилась в политическую катастрофу, и Украина может даже не получить всех обещанных ею огромных ресурсов.

Вас также могут заинтересовать новости: