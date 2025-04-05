Украина потенциально имеет большие залежи важнейших минералов, но для их добычи потребуются мир и миллиарды долларов.

Украина использовала предложение о добыче ценных металлов, чтобы склонить президента США Дональда Трампа к продолжению поддержки Киева. Однако, как пишет Politico, Трамп заинтересован в Украине, только когда речь идет о выжимании из нее денег, а не о помощи в обеспечении стабильного послевоенного мира.

"Предложение о ценных металлах было явным моментом безопасности для Украины. У нее есть критически важные ресурсы, такие как титан, уран и другие. И если Россия получит эти ресурсы, это будет катастрофой для союзников Киева", — сказал изданию один из высокопоставленных чиновников, знакомый с переговорами.

Однако эта "игра с ценными ископаемыми" с тех пор превратилась в политическую катастрофу, и Украина может даже не получить всех обещанных ею огромных ресурсов, отмечает Politico. К тому же, добыча любых ископаемых обойдется в миллиарды и может занять десятилетия — а это совсем не те сроки, которые представлял себе Трамп.

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Экзистенциальная проблема для Украины

Так, последний вариант соглашения, предложенный США, не дает никаких гарантий безопасности и никакой дальнейшей помощи или инвестиций, но дает Вашингтону преимущественный доступ ко всем природным ресурсам Украины, а также финансовый контроль над государственным фондом реконструкции и всеми его проектами — до тех пор, пока Киев не выплатит США миллиарды за военную помощь, которая изначально была выплачена в виде грантов.

"Текущий проект существенно подрывает стратегический баланс, ограничивая регулирующую и налоговую автономию Украины", — сказал Владимир Ланда, старший аналитик киевского Центра экономической стратегии.

Соглашение также ставит под угрозу шансы Украины на вступление в Европейский Союз, поскольку оно нарушает конкурентное и экологическое законодательство ЕС, сказал Ланда. При этом выплата миллиардов США, вероятно, отпугнет инвесторов, которые в противном случае могли бы быть заинтересованы в помощи Украине в восстановлении.

"Другие партнеры вряд ли согласятся с тем, что их помощь выкачивается из Украины в пользу третьей стороны", — сказал Ланда.

Но украинское правительство не хочет провоцировать очередной приступ гнева у Трампа, поэтому чиновники воздерживаются от критики новой версии. Вместо этого Киев пытается осторожно подправить предложенную сделку, не вызывая раздражения у Трампа.

"В прошлый раз украинцам пришлось объяснять, что некоторые вещи, которые США хотят от Украины, просто не будут реализованы, поскольку они противоречат нашему закону и конституции. Так что давайте изменим сделку так, чтобы она работала. Теперь нам придется снова поговорить об этом", — сказал высокопоставленный чиновник.

При этом прежде чем Украина сможет извлечь прибыль из отрасли добычи критически важных минералов, война должна закончиться. Украине также нужно будет отремонтировать свою поврежденную энергосистему. Кроме того, как отмечают участники рынка, Украине нужны инвестиции не только в горнодобывающую, но и в перерабатывающую промышленность – на уровне десятков миллиардов долларов.

Сделка о недрах со США - новости

Президент украины Владимир Зеленский заявлял, что соглашение о недрах не должно противоречить будущему вступлению Украины в ЕС. Он сообщил, что над новым проектом этого соглашения работают украинская и американская команды, в том числе юристы. Он также сказал, что не видит необходимости обсуждать о каких-то рисках, пока не дадут свою резолюцию юристы.

В то же время экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обнародованное в СМИ соглашение о недрах назвал "историей о неприемлемости".

При этом министр финансов США Скотт Бессент обвинил Зеленского в срыве подписания соглашения о недрах, заявив, что он "разрушил то, что должно было быть самым легким делом в мире".

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