Оценка помощи, которую предоставили США, была уменьшена с 300 млрд долларов до около 100 млрд долларов.

США, скорее всего, смягчили свои требования относительно того, сколько средств должна вернуть Украина, которые получила за время полномасштабного вторжения РФ. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

По словам собеседников издания, после переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе администрация президента Дональда Трампа снизила стоимость помощи, которую США предоставили Киеву с 300 млрд долларов до около 100 млрд долларов. Таким образом это приближает к собственной оценке Украины, которая составляет более 90 млрд долларов.

"Администрация Трампа давит на Киев с целью заключения соглашения о распределении доходов от будущих украинских инвестиционных проектов, в том числе в сфере добычи полезных ископаемых и инфраструктуры. Вашингтон рассматривает это как компенсацию за десятки миллиардов долларов в виде оружия и другой помощи, предоставленной стране при предыдущем президенте Джо Байдене, с тех пор как Россия начала полномасштабное вторжение более трех лет назад", - подчеркнули в Bloomberg.

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В то же время украинское правительство не стало комментировать подписание соглашения, а Белый дом и Министерство финансов США не ответили на запрос Bloomberg. Однако представитель Министерства финансов отметил, что технические переговоры были очень продуктивными и добавил, что они с нетерпением ожидают скорого окончания переговоров.

В свою очередь один из собеседников издания отметил, что переговоры между техническими группами в пятницу и субботу были конструктивными. Однако США рассматривают соглашение как возможность возместить расходы в Украине за счет доходов от фонда, размер которого, по словам источников, до сих пор не определен.

"По словам собеседников, администрация Трампа по-прежнему неохотно берет на себя обязательства по будущим инвестициям в фонд, что является ключевым интересом Киева в любой подобной сделке, и отложила этот вопрос для обсуждения. Зато она продолжает настаивать на том, чтобы расходы США на Украину в военное время рассматривались как вклад Вашингтона в фонд, говорят собеседники на условиях анонимности, поскольку переговоры являются закрытыми", - добавляют в материале.

Однако украинская сторона пытается изо всех сил убедить представителей США отказаться от такого подхода, ведь он имеет самые "драконовские" требования Вашингтона, отмечают собеседники.

Другой источник добавил, что одной из задач Украины на следующей онлайн-встрече, которая состоится в конце этой недели, является предоставление подробной информации о конкретных проектах, которые могут быть начаты в рамках соглашения.

"Проект соглашения о разделе прибыли, представленный американской командой, предусматривает многочисленные уступки со стороны Киева, например, разрешение США разделять потенциальные доходы от украинских инвестиций в прибыльные активы, включая нефть, газ, редкоземельные полезные ископаемые и морские порты", - объяснили в Bloomberg.

Соглашение о полезных ископаемых - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как закончились переговоры с США по полезным ископаемым. По его словам, такие переговоры получились "позитивными".

"Переговоры прошли. Они были положительные. Это была встреча технической команды. И встреча на этом уровне, разном формате - офлайн и онлайн - будут продолжаться всю эту неделю до конца", - прокомментировал глава государства.

В то же время вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина передала США предложения к соглашению об ископаемых. Она отметила, что консультации между Украиной и США по этому вопросу является положительным знаком.

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