Ким Чен Ын может посетить Россию в этом месяце для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Сообщения о том, что Ким Чен Ын вскоре может поехать в Россию, привлекли внимание к традиционному способу передвижения северокорейских лидеров: роскошным бронепоездам, которые уже давно являются частью преданий династии и являются символами ее глубокой изоляции.

По словам американского чиновника, это будет его первая зарубежная поездка с начала пандемии. Ким может посетить Россию в этом месяце для встречи с президентом России Владимиром Путиным, возможно, для обсуждения продаж Северной Кореей оружия для пополнения российских резервов, истощенных ее войной с Украиной, пишет The Washington Times.

По сообщениям США, два лидера могут встретиться в восточном городе Владивостоке, месте их первой встречи в апреле 2019 года, когда Ким сел на свой зелено-желтый поезд. Путина ждут в городе на ежегодном Восточном экономическом форуме, который пройдет с воскресенья по среду.

Видео дня

Отчеты появились в тот момент, когда интересы лидеров совпадают перед лицом их углубляющейся отдельной конфронтации с Соединенными Штатами.

Ким может снова совершить 20-часовое путешествие по железной дороге, находиться в центре внимания средств массовой информации, как и роскошный поезд, который резко контрастирует с ужасающей нищетой повседневной жизни большинства северокорейцев.

Отец Кима, Ким Чен Ир, известный своим отвращением к полетам, за время своего 17-летнего правления совершил около дюжины поездок за границу, почти все в Китай и все на поезде. Государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что Ким-старший умер от сердечного приступа во время поездки на поезде в 2011 году.

Согласно отчету, опубликованному в 2002 году Константином Пуликовским, российским чиновником, который сопровождал Ким Чен его в трехнедельной поездке в Москву, в поезде везли ящики с дорогим французским вином, а пассажиры могли полакомиться свежими лобстерами и барбекю из свинины.

Однако самой важной особенностью поезда является безопасность. По сообщениям южнокорейских СМИ, Северная Корея имеет в общей сложности 90 специальных вагонов и управляет тремя поездами в тандеме, когда едет лидер - передовым поездом для проверки рельсов, поездом с лидером и его непосредственным окружением и третьим позади для всех остальных. Установлено высокотехнологичное коммуникационное оборудование и телевизоры с плоским экраном, чтобы руководитель мог отдавать приказы и получать брифинги.

В знак символической важности поездов макет одного из вагонов в натуральную величину находится на постоянной экспозиции в мавзолее на окраине Пхеньяна, где покоятся забальзамированные тела Ким Чен Ира и его отца-основателя государства Ким Ир Сена.

Ким, которому 39 лет, использовал бронепоезд своей семьи для предыдущих встреч с Путиным, президентом Китая Си Цзиньпином и тогдашним президентом США Дональдом Трампом в 2018 и 2019 годах.

Но он иногда летает, в отличие от своего отца. Считается, что Ким Чен Ын, получивший несколько лет образование в Швейцарии, в подростковом возрасте часто путешествовал по воздуху.

Когда в 2018 году он вылетел в северо-восточный китайский город Далянь, чтобы встретиться с Си Цзиньпином, это был первый случай, когда северокорейский лидер публично вылетел за границу по воздуху после полета Ким Ир Сена в Советский Союз в 1986 году.

Официальный самолет Кима представляет собой переделанную версию Ил-62 советского производства. Северная Корея называет его "Чаммаэ-1" в честь ястреба-тетеревятника, национальной птицы Северной Кореи. Южнокорейские СМИ сообщают, что самолет может перевозить около 200 человек, а его максимальная дальность полета составляет около 9200 километров (5700 миль), но, как сообщается, он никогда не летал так далеко.

Возможная поездка Ким Чен Ына в Россию

Ким Чен Ын планирует посетить Россию и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудят возможность поставки России дополнительного оружия для ее войны против Украины и другое военное сотрудничество между государствами.

Если Пхеньян предоставит Москве оружие для использования в войне против Украины, это "не отразится хорошо на Северной Корее, и они заплатят за это цену в международном сообществе". Об этом заявил на брифинге советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.