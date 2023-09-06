После заявлений, что переговоры между Пхеньяном и Москвой продвигаются, официальные лица США предупредили Северную Корею, что она "заплатит цену", если заключит сделку по оружию с Россией.

Если Пхеньян предоставит Москве оружие для использования в войне против Украины, это "не отразится хорошо на Северной Корее, и они заплатят за это цену в международном сообществе". Об этом заявил на брифинге советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, передает CNN.

Как сообщается, Салливан не уточнил потенциальные последствия для Северной Кореи, которая уже находится под санкциями ООН и США, введенными в связи с программой Пхеньяна по созданию оружия массового уничтожения.

"Мы продолжаем доводить до сведения Северной Кореи в частном порядке, а также публично - и просим союзников и партнеров сделать то же самое - они должны соблюдать свои публично заявленные обязательства о том, что они не собираются предоставлять оружие",- сказал Салливан.

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На брифинге Салливан также заявил, что переговоры между Россией и Северной Кореей являются свидетельством того, что экономические санкции Запада привели к сокращению оборонно-промышленной базы Москвы.

"Мы также ввели конкретные целевые санкции, чтобы попытаться сорвать любые попытки использовать Северную Корею в качестве канала или источника оружия, идущего в Россию", - сказал он.

Сотрудничество России и КНДР

В Белом доме заявляют, что КНДР тайно поставляет России артснаряды. Как сообщается, Пхеньян пытается скрыть эти поставки и делает вид, что оружие идет в страны Ближнего Востока или Северной Африки.

Недавно Северную Корею посещал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Позже СМИ распространили информацию, что во время визита Шойгу предложил Ким Чен Ыну провести совместные военно-морские учения.

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