Бизнесмен назвал свою связь с Джеффри Эпштейном ошибкой.

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс назвал "огромной ошибкой" свое общение с финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним и организации проституции.

Об этом Гейтс заявил в интервью телеканалу CNN.

"Я провел с ним несколько ужинов в надежде на то, что его слова о получении миллиардов на всемирное здравоохранение через свои контакты окажутся правдой... Это ни во что не воплотилось, отношения завершились, но проводить с ним время было огромной ошибкой", – рассказал миллиардер.

Билл Гейтс и Джеффри Эпштейн

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что общение Гейтса с Эпштейном стало одной из причин развода основателя Microsoft с женой Мелиндой.

Читайте такжеЖена Билла Гейтса после объявления о разводе получила акции на $3 миллиардаЖурналисты писали, что Гейтс встречался с Эпштейном уже после первых двух обвинений в организации проституции в 2008 году.

По словам пресс-секретаря миллиардера, бизнесмен и финансист обсуждали только благотворительность, а сам Гейтс сожалеет об этом и считает, что эти встречи были ошибкой.

Автор: Катерина Шварц