Польская прокуратура подтвердила, что получила европейский ордер на арест украинца.

Германия выдала европейский ордер на арест украинского водолаза Владимира, подозреваемого немецкими службами в подрыве газопровода "Северный поток". Однако Берлин не внес его данные в базу розыска, что позволило мужчине пересечь польско-украинскую границу, пишет Оnet со ссылкой на заявление пресс-секретаря польского генпрокурора Анну Адамяк.

Польская прокуратура подтверждает, что получила европейский ордер на арест украинца. Однако польские службы не нашли Владимира по вероятному месту пребывания. В начале июля мужчина пересек польско-украинскую границу.

Адамяк добавляет, что на водолаза немцы только выписали европейский ордер, но он не значился в базе розыска, которой пользуется пограничная служба. Немецкая сторона не вносила туда его данные, поэтому его и не задержали польские пограничники.

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Новый поворот в деле о взрывах на "Северных потоках"

Газопроводы "Северный поток" проходят через Балтийское море в Германию. Как сообщал УНИАН, обе нитки газопровода были повреждены взрывами в 2022 году. Россия и Запад указывают друг на друга, но каждый отрицает свою причастность.

14 августа 2024 года стало известно, что Немецкая прокуратура выдала ордер на арест украинца по делу о подрыве "Северного потока". Речь идет об инструкторе по дайвингу Владимире. Его разыскивают власти ФРГ, и до сих пор он жил в Польше. Еще двух граждан Украины, имена которых не называются, также считают подозреваемыми в подрыве газопровода. Вероятно, они участвовали в подрыве как водолазы.

На подозреваемого, вероятно, вывела фотография белого фургона, который попал на камеру автофиксации на острове Рюген перед диверсией на газопроводе. Указанное транспортное средство перевозило водолазное снаряжение, которое использовалось во время операции на дне Балтийского моря. Но в начале расследования немецкие следователи вскоре сосредоточились на парусной яхте, которая должна была доставить водолазов и взрывные заряды к трубопроводам.

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