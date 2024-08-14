На подозреваемого, вероятно, вывела фотография белого фургона, который попал на камеру автофиксации на острове Рюген перед диверсией на газопроводе.

Следователи Федеральной прокуратуры, Федеральной полиции и Федерального ведомства уголовной полиции Германии недавно установили личность одного из вероятных диверсантов, ответственных подрыв двух ниток газопровода "Северный поток". Еще в июне Федеральный Верховный суд выдал ордер на арест гражданина Украины Владимира, инструктора по дайвингу, который в последнее время жил в Польше.

В статье Spiegel говорится, что на подозреваемого, вероятно, вывела фотография белого фургона, который попал на камеру автофиксации на острове Рюген перед диверсией на газопроводе. Указанное транспортное средство перевозило водолазное снаряжение, которое использовалось во время операции на дне Балтийского моря. По информации немецких СМИ, водитель автомобиля узнал разыскиваемого Владимира как одного из пассажиров. Он мог быть пассажиром на фото с камеры контроля скорости.

По словам журналистов, подозреваемого не арестовали, хотя немецкая прокуратура уже выдала европейский ордер два месяца назад. Владимир, очевидно, смог исчезнуть и выехать из страны. Возможно, его предупредили, и неизвестно, где он сейчас находится. В коротком телефонном разговоре с журналистами он сообщил, что впервые слышит о подозрении и что он не причастен к нападению.

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В статье указано, что Владимир работал в киевской школе дайвинга, специализирующейся на погружениях на большие глубины. Хотя арест не состоялся, очевидно, что следователи прошли долгий путь.

Предупреждение от разведки

В июне 2022 года, за несколько месяцев до атаки, голландская служба военной разведки предупредила Федеральную разведывательную службу о нападении на газопровод. Вскоре после этого ЦРУ США также забило тревогу, указывая, что группа украинских диверсантов планировала взорвать газопроводы с помощью арендованного парусника и водолазов. В немецкой разведке считали эту информацию менее достоверной.

Однако уже утром 26 сентября компания, эксплуатирующая трубы, сообщила о падении давления в трубопроводе "Северный поток – 2". Вечером того же дня был поврежден "Северный поток –1". Взрывы на глубине 80 метров были настолько сильными, что вибрации даже зафиксировали сейсмические измерительные приборы в Швеции. Впоследствии стало понятно, что утечки в трубопроводах могли быть вызваны только взрывами.

Зацепка за яхту

По словам журналистов, немецкие следователи вскоре сосредоточились на зацепке, которую дали наводки спецслужб из-за рубежа: парусной яхте, которая должна была доставить водолазов и взрывные заряды к трубопроводам. Офицеры выяснили. что в Росток-Варнемюнд, где базируется компании по прокату лодок, в указанный период была зафрахтована почти 15-метровая яхта "Андромеда". Позже свидетели сообщили, что на борту находились пятеро мужчин и одна женщина. Они совершали последнее путешествие перед зимней стоянкой.

Когда следователи обыскали лодку, они обнаружили следы взрывчатого вещества октоген. Это материал, используемый в военных целях, который также может быть взорван под водой. Кроме того, "Андромеда" была нанята по фальшивым личным данным, как позже подтвердило совместное расследование Spiegel и ZDF. Вероятно, весь экипаж использовал фальшивые документы. Во время проверки в порту польского города Кольберг экипаж назвал себя, но подделки были обнаружены лишь позже. Это поставило следствие в затруднительное положение, поскольку у него не было достоверной информации о настоящей личности диверсантов, пишут авторы.

Первая зацепка в отношении Украины, по словам журналистов, поступила от польской компании, которую злоумышленники использовали для найма "Андромеды". Ее владелец был родом из Украины. Прикрытие, которое использовалось для бронирования судна, также вело в Киев. На Украину также указывали IP-адреса и данные о местонахождении из электронных почтовых ящиков.

Взрывы на "Северных потоках"

Газопроводы "Северный поток", проходят через Балтийское море в Германию. Как сообщал УНИАН, обе нитки газопровода были повреждены взрывами в 2022 году. Россия и Запад указывают друг на друга, но каждый отрицает свою причастность.

В начале 2024 года прокуратура Швеции закрыла предварительное расследование по взрывам на газопроводах "Северный поток", указывая, что шведской юрисдикции в деле нет. Впоследствии Дания отказалась от расследования взрывов на газопроводах "Северного потока" непосредственно возле ее территориальных вод.

14 августа 2024 года немецкие СМИ сообщили, что немецкая прокуратура выдала ордер на арест подозреваемого по делу о подрыве "Северного потока". Речь идет об украинце Владимире. Еще двух граждан Украины, имена которых не называются, также считают подозреваемыми в подрыве газопровода. Вероятно, они участвовали в подрыве как водолазы.

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