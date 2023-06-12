Он прокомментировал реакцию СМИ на теракт.

В Европейском Союзе понимают, что у Украины не было причин взрывать Каховскую гидроэлектростанцию, ответственность за теракт лежит на России.

Об этом заявил глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас в интервью телеканалу FREEДOM. Его спросили, почему некоторые западные СМИ, освещая подрыв гидроэлектростанции, писали, что "Киев и Москва обвиняют друг друга".

"Да, есть журналистский протокол, обязывающий также предоставить слово противоположной стороне. Но ведь вы видите, как несколько высокопоставленных политиков, таких как президент Евросовета Шарль Мишель, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель совершенно четко заявили - это может быть только Россия", - ответил Маасикас.

Он отметил, что СМИ дали не только позицию спикера Путина Дмитрия Пескова, но и различных экспертов, которые считают, что вина лежит только на России. "И это очевидно, поскольку эта дамба находится под незаконной российской оккупацией. Они в любом случае несут за это ответственность", - добавил он.

Маасикас отметил, что мир знает, какая сторона больше заботится о людях в этой ситуации. "Вероятно, как и всегда, русские не возьмут на себя ответственность, и не признают, что сделали это. Но доказательства очевидны", - отметил он.

Подрыв Каховской ГЭС: реакция мира

Напомним, что в день подрыва россиянами Каховской ГЭС в Twitter ООН опубликовали пост о том, что 6 июня отмечается "день русского языка".

Ряд известных изданий в своих материалах не называли виновного в подрыве Каховской ГЭС, написав, что она была взорвана или разрушена, а Москва и Киев обвиняют друг друга.

В Европейском союзе заявили, что атаки РФ на гражданскую критическую инфраструктуру достигли беспрецедентного уровня. Они пообещали передать насосы для грязной воды, пожарные шланги, лодки и мобильные станции очистки воды.

В Соединенных Штатах Америки заявили, что Россия в любом случае несет ответственность за разрушение Каховской ГЭС, поскольку вторглась на территорию Украины.

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