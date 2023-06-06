Украина должна получить средства, которые помогут ей ликвидировать последствия.

Европейский союз мобилизует поддержку, чтобы помочь Украине после обрушения плотины в Херсонской области.

Об этом заявила председательница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет CNN. Она назвала инцидент возмутительной атакой со стороны России и заявила, что стране-агрессору придется заплатить за военные преступления, совершенные в Украине.

"Разрушение дамбы, возмутительное нападение на гражданскую инфраструктуру, подвергает риску тысячи людей в Херсонской области", - написала фон дер Ляйен.

Видео дня

По ее словам, сейчас ЕС работает над обеспечением быстрой доставки в Украину насосов для грязной воды, пожарных шлангов, лодок и мобильных станций очистки воды.

Подрыв ГЭС: что известно

В ночь на 6 июня стало известно о прорыве на Каховской гидроэлектростанции, которая находилась под контролем российских захватчиков.

В оперативном коммандовании "Юг" заявили, что захватчики подорвали ГЭС, в части области объявили эвакуацию. Речь шла о следующих населенных пунктах: Херсон, смт Антоновка, Камышаны, Зимовник, а также села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка , Токаровка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, Приозерное.

Представители российской стороны и пропагандисты сначала заявляли, что со станцией все в порядке, затем писали, что плотина разрушилась из-за старых повреждений, но в итоге обвинили Украину, заявив, что ВСУ якобы обстреляли ее ночью.

По данным Укргидроэнерго, станция не подлежит восстановлению. Часть населенных пунктов уже затопило.

Вас также могут заинтересовать новости: