Подрыв Каховской ГЭС стал главной рукотворной техногенной катастрофой в мире за последние десятилетия / фото  - кадр из видео

Издания Reuters и Bild не назвали виновника в подрыве Каховской ГЭС в своих материалах о техногенной катастрофе в Украине. Более того, немецкое издание Bild убрало из заголовка Россию на обложке.

Первоначальный заголовок немецкого Bild гласил "Россияне подорвали огромную дамбу в Украине", после редактуры он стал выглядеть как "Огромная дамба взорвалась в Украине".

Аналогичный заголовок появился на главной странице информационного агентства Reuters, в нем говорится - "На юге Украины взорвана дамба, снабжающая Крым водой".

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Не упомянули вину государства-агрессора в подрыве дамбы и в New York Times. "Важная плотина разрушена на линии фронта на юге Украины", - гласит заголовок, а подзаголовок поясняет, что Россию в террористическом акте обвинил украинский президент Владимир Зеленский.

Фото Заголовки СМИ 06 июня 2023
Фото Заголовки СМИ 06 июня 2023
Фото Заголовки СМИ 06 июня 2023

Подход западных средств массовой информации возмутил украинцев. "САМА взорвалась? В День журналиста хочу передать "поздравления" немецким "коллегам". Вы не журналисты - вы журнашлюхи", - прокомментировал заголовки изданий украинский журналист Назар Приходько.

Подрыв Каховской ГЭС - что известно на данный момент

Утром 6 июня стало известно, что ночью российские захватчики взорвали дамбу Каховской ГЭС, от которой зависят десятки сел, поселков и город Херсон в плане электроэнергии и воды. "Укргидроэнерго" уже заявило о том, что Каховская ГЭС после сегодняшнего подрыва больше не подлежит восстановлению.

В "Энергоатоме" заявили, что разрушение россиянами Каховской ГЭС – это самая рукотворная и техногенная катастрофа в мире за последние десятилетия: "Эта катастрофа убивает экологию и окажет негативное влияние на жизнь сотен тысяч людей в последующие годы"

Президент Владимир Зеленский еще в октябре прошлого года предупреждал, что дамба может стать целью российских войск, и призвал Запад принять меры для ее защиты. 

В настоящее время уже сильно подтоплены практически все населенные пункты в нижнем течении Днепра. Досталось и городу Херсону. Глава ОП Андрей Ермак назвал случившееся "экоцидом".

Плотина была построена в 1956 году в советское время и имеет высоту 30 метров и длину 3,2 километра.