Издания в своих материалах сделали упор только на возможных последствиях террористического акта, однако обошли стороной то, кто его устроил.

Издания Reuters и Bild не назвали виновника в подрыве Каховской ГЭС в своих материалах о техногенной катастрофе в Украине. Более того, немецкое издание Bild убрало из заголовка Россию на обложке.

Первоначальный заголовок немецкого Bild гласил "Россияне подорвали огромную дамбу в Украине", после редактуры он стал выглядеть как "Огромная дамба взорвалась в Украине".

Аналогичный заголовок появился на главной странице информационного агентства Reuters, в нем говорится - "На юге Украины взорвана дамба, снабжающая Крым водой".

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Не упомянули вину государства-агрессора в подрыве дамбы и в New York Times. "Важная плотина разрушена на линии фронта на юге Украины", - гласит заголовок, а подзаголовок поясняет, что Россию в террористическом акте обвинил украинский президент Владимир Зеленский.

Подход западных средств массовой информации возмутил украинцев. "САМА взорвалась? В День журналиста хочу передать "поздравления" немецким "коллегам". Вы не журналисты - вы журнашлюхи", - прокомментировал заголовки изданий украинский журналист Назар Приходько.

Подрыв Каховской ГЭС - что известно на данный момент

Утром 6 июня стало известно, что ночью российские захватчики взорвали дамбу Каховской ГЭС, от которой зависят десятки сел, поселков и город Херсон в плане электроэнергии и воды. "Укргидроэнерго" уже заявило о том, что Каховская ГЭС после сегодняшнего подрыва больше не подлежит восстановлению.

В "Энергоатоме" заявили, что разрушение россиянами Каховской ГЭС – это самая рукотворная и техногенная катастрофа в мире за последние десятилетия: "Эта катастрофа убивает экологию и окажет негативное влияние на жизнь сотен тысяч людей в последующие годы"

Президент Владимир Зеленский еще в октябре прошлого года предупреждал, что дамба может стать целью российских войск, и призвал Запад принять меры для ее защиты.

В настоящее время уже сильно подтоплены практически все населенные пункты в нижнем течении Днепра. Досталось и городу Херсону. Глава ОП Андрей Ермак назвал случившееся "экоцидом".

Плотина была построена в 1956 году в советское время и имеет высоту 30 метров и длину 3,2 километра.