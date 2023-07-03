Он считает, что Запад не может признать ошибочность своих решений.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал слова Барака Обамы о российском вторжении в Украину.

В комментарии оппозиционному журналисту Майклу Наки он назвал ужасающим недавнее выступление 44 президента Соединенных Штатов Америки, в котором тот заявил, что "вооруженного вторжения в Крым" в 2014 году якобы не было, а они не дали Путину продолжить нападение.

"Он же не задает даже вопрос сам себе: "А ты точно снизил риски? Ты войну точно предупредил? Войны точно нет? Посмотри сейчас на карту и посмотри, что происходит в Украине. В прямом эфире, включи и посмотри - ты точно предупредил войну, оказывается? А это что?" - сказал Подоляк.

По мнению советника главы ОП, Запад не хочет признать ошибочность решений, которые привели к нынешней трагедии. При этом они могли начать дискуссию о невозможности иметь отношения с путинской вертикалью еще после Списка Магнитского, считает Подоляк.

Также он отметил, что в 2022 году в России построили 512 баллистических и крылатых ракет, в которых использовались элементы электронной промышленности европейских и американских стран. "Европа смотрит на Россию "с широко закрытыми глазами", - добавил он.

Скандальные слова Обамы о Крыме

Напомним, недавно экс-президент США дал интервью, в котором высказался и о войне в Украине.

По его словам, "вооруженного вторжения в Крым не было", ведь на полуострове было много русскоязычных и "определенная симпатия" к взглядам, которые представляла РФ.

Также Обама заявил, что вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель призывал к введению санкций против России, чтобы не дать Путину продолжить вторжение на Донбассе и на остальной территории Украины. Бывший президент Штатов заявил, что они "удержали рубежи".

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