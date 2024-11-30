Огневая работа по военным объектам российских оккупантов продолжается, отметили в ГУР МОУ.

Украинские разведчики поразили три российских радиолокационных комплекса в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей Telegram-странице. В ГУР МО добавили, что РФ понесла потери в Крыму в конце этой недели.

"29 ноября 2024 года в результате операции ГУР МО Украины во временно оккупированном Крыму нанесены успешные удары по дорогостоящим радиолокационным комплексам России", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что была поражена такая вражеская техника:

РЛС "Каста-2Е2" и два РЛС "Подлет".

В ГУР отметили, что огневая работа по военным объектам российских оккупантов продолжается. Там также напомнили, что 28 ноября 2024 года разведчики уничтожили в Крыму российский радиолокационный комплекс "Подлет", стоимостью 5 миллионов долларов.

Полномасштабная война в Украине продолжается - что сообщалось

29 ноября стало известно, что Главное управление разведки осуществило успешную диверсионную операцию в тылу врага в Курской области.

Также сообщалось, что воинами подразделения "Крылья", входящего в департамент активных действий ГУР, был обнаружен и нанесен удар по радиолокационному комплексу российских оккупантов "Зоопарк". Стоимость такого комплекса составляет ориентировочно 1 миллиард гривень.

Вас также могут заинтересовать новости: