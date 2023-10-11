США не исключают новых санкций против Ирана.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что финансирование Украины, как военное, так и прямая бюджетная поддержка, а также ресурсы для Израиля являются абсолютными главными приоритетами администрации Байдена.

"Мы совершенно ясно дали это понять Конгрессу и считаем, что существует существенная поддержка со стороны обеих партий. Мы собираемся предоставить членам Конгресса возможность выяснить, как продвигаться вперед в выполнении обещаний, как только спикер будет на своем месте", - сказала Йеллен, пишет Bloomberg.

Йеллен также сказала, что получает "некоторые положительные ответы" на свой призыв к другим правительствам последовать примеру США и пообещать Всемирному банку больше средств для увеличения его кредитного потенциала.

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По ее словам, администрация Байдена не исключает новых санкций против Ирана в связи с возобновлением конфликта на Ближнем Востоке, но никаких решений принято не было.

"Я бы не стала ничего исключать из обсуждения возможных будущих действий, но я определенно не хочу забегать вперед по сравнению с тем, где мы находимся сейчас", - сказала Йеллен.

Йеллен отвергла широко распространенное мнение о том, что США постепенно ослабили некоторые санкции в отношении продажи иранской нефти в рамках более широких усилий по дипломатическому сближению.

"Мы никоим образом не ослабили наши санкции в отношении иранской нефти", - сказала она, добавив, что США постоянно изучают новую информацию, которая может оправдать ужесточение санкций. "Мы продолжим это делать".

Помощи Украине от США - детали

США способны одновременно оказывать военную помощь и Украине, и Израилю, поэтому события последних дней не грозят Киеву потерей поддержки со стороны Вашингтона. Об этом сообщил во время брифинга советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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