Местные жители верят, что в тайнике может быть спрятана редкая фотография Авраама Линкольна в гробу.

В Ричмонде под статуей командующего армии южан во время Гражданской войны в США генерала Роберта Ли обнаружили то, что может оказаться капсулой времени.

Об этом пишет New York Times.

Конная статуя генерала Ли стояла в Ричмонде с 1887 года. В сентябре 2021-го ее демонтировали, и в постаменте наткнулись на загадочный тайник.

Из исторических записей известно, что в постаменте статуи заложена капсула времени с примерно 60 объектами, которые в основном связаны с историей Конфедерации.

По старой легенде, в тайнике может быть спрятана редкая фотография Авраама Линкольна в гробу.

Читайте такжеВ Киеве провал в асфальте внезапно открыл подвал усадьбы начала ХІХ века (фото)Напомним, ранее сообщалось, как испанские археологи наткнулись на затопленные руины, которые могли принадлежать храму финикийского бога Мелькарта. Древние римляне отождествляли его с Геркулесом, а древние греки – с Гераклом.

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Автор: Катерина Шварц