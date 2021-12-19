Делегация выразила поддержку жестких мер в ответ на любое дальнейшее военное вторжение России на территорию Украины.

Делегация Конгресса США во главе с представителем Конгресса Джейсоном Кроу посетила Киев, чтобы обсудить российское агрессивное военное наращивание в Украине и вокруг нее и услышать оценки украинских официальных лиц и военного руководства.

Об этом сообщает Посольство США в Украине в Facebook.

Кроу вместе с коллегами, Брэдом Венструпом и Риком Кроуфордом подчеркнули двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантической траектории.

"Делегация также подтвердила приверженность США пути дипломатии и диалога в деэскалации напряженности, вызванной наращиванием военных сил России, а также поддержке жестких мер в ответ на любое дальнейшее военное вторжение России на суверенную украинскую территорию", – говорится в сообщении.

Ситуация на границе и возможная агрессия РФ

Читайте также"Выживем": в России отреагировали на риск отключения от SWIFT11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года.

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Автор: Екатерина Гирнык